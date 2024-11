Cdm: Noel in testa a slalom Gurgl, da azzurri segnali riscatto

agenzia

Fuori nella prima manche gli attesi Pinheiro Braathen e Hirscher

GURGL, 24 NOV – Il francese Clement Noel, vincitore una settimana fa del primo slalom stagionale a Levi, è nettamente al comando in 52.76 dopo la manche di apertura dello speciale di coppa del mondo di Gurgl (Austria). Dietro di lui il norvegese Atle Lie Mcgrath in 53.64 e l’altro francese Steven Amiez in 53.70. Per l’Italia tutti e tre gli specialisti in gara – contrariamente a quanto successo a Levi – si sono qualificati per la seconda manche dando cosi un segnale di riscatto. Il migliore – dopo i primi quaranta al via – è l’altoatesino Tobias Kastlunger, al momento 19/o con il pettorale 37. Il veterano trentino Stefano Gross con il pettorale 35 ha realizzato invece il ventesimo. Il gardenese Alex Vinatzer ha badato soprattutto a portare a termine la sua prova dopo l’uscita di Levi ed ha chiuso 23/o. Fuori sono finiti invece l’atteso brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e pure il campione austriaco Marcel Hirscher, tornato alle gare ma per l’Olanda dopo cinque anni grazie ad una wild card. Si gareggia – con cielo coperto e temperature attorno allo zero – sulla stessa pista su cui ieri erano state impegnate le donne ma con un fondo più duro e spesso ghiacciato, perfettamente trattato con acqua nella notte, ed un tracciato decisamente complesso.

