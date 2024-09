In origine il 3-4-2-1 venne disegnato con Popovic punta, e Luperini e Sturaro a sostegno. Così si schierò il Catania contro il Sorrento a Potenza nel primo impegno di campionato. Poi contro il Benevento mister Toscano ebbe l’intuizione geniale di posizionare Lunetta falso nove, con Carpani e Luperini ad assisterlo. Infine a Biella contro la Juventus Next Gen l’allenatore del Catania nell’undici titolare si affidò ancora a Lunetta attaccante con alle spalle Luperini e Carpani. E intanto i centrali di centrocampo variavano. Di Tacchio, Sturaro e Verna si alternavano nei due posti a disposizione, lì nel mezzo a fare legna.

Chi contro il Picerno?

Contro il Picerno coach Toscano non avrà Di Tacchio quindi potrebbe schierare a centrocampo Verna o De Rose e Sturaro. Ma le novità più affascinanti potrebbero giungere dal reparto avanzato. Fin qui infatti ha tirato la carretta Lunetta, peraltro con ottimi risultati, il ragazzo si è sacrificato per la squadra e pur non essendo un 9, ha risposto positivamente alla proposta del tecnico di fare la punta.Era quello però un Catania in emergenza di uomini, una squadra con delle indisponibilità importanti in attacco. Inglese prima non c’era ancora, e poi era appena arrivato, e D’Andrea e Montalto, titolari del ruolo, dovevano fare i conti con degli acciacchi fisici. Inoltre il Catania non ha mai avuto a disposizione il suo numero 10, quel Jimenez che con la sua fantasia potrebbe far impazzire difensori avversari e tifosi rossazzurri.

Quale bomber

Ora che i bomber sembra siano quasi del tutto recuperati Toscano può scegliere con maggiore serenità. Negli ultimi due allenamenti sono emerse novità importanti, infatti sono rientrati in gruppo Jimenez e D’Andrea, mentre Montalto, che mercoledì e giovedì ha svolto i primi test con la squadra, sembrerebbe ormai vicinissimo al totale recupero.Certamente bisognerà valutare le condizioni di D’Andrea, ma è possibile che il ragazzo possa anche giocare 30’. Magari alternandosi con Inglese, che dopo la prestazione e il gol contro la Juventus Next Gen si candida per un posto dall’inizio. E non è finita qui, perché anche Jimenez potrebbe trovare posto in campo, in uno dei due posti dietro la punta. Va detto che gli allenatori, soprattutto quando credono di aver trovato la quadra, difficilmente cambiano, ma è possibile che magari a gara in corso Toscano possa concedere minuti ai rientranti.

Difesa senza Ierardi

Dietro mancherà Ierardi, e la sensazione è che Toscano voglia affidarsi all’usato sicuro per sostituirlo. Quindi più Quaini, che Gega appena rientrato dall’infortunio. Poi per il resto quasi tutto confermato. Il carro armato Guglielmotti a destra e il diligente Anastasio a sinistra, che a Biella è anche andato a segno. E poi bisognerà trovare spazio per un giocatore che già sembra imprescindibile come Carpani. Ci sarà anche lui e prenderà posto dietro le punte. Dietro, capitan Castellini e Di Gennaro sono le certezze, infine Bethers dovrebbe essere confermato tra i pali. Adamonis è pronto e scalpita, ma per il momento è Bethers il portiere titolare.

Dall’infermeria

Il club ha fatto sapere che Francesco Di Tacchio ha riportato una lesione tendinea a carico del flessore della gamba destra. Nelle prossime ore, il centrocampista rossazzurro si sottoporrà ad ulteriori approfondimenti e visita specialistica per valutare l’eventuale trattamento conservativo o chirurgico. Solo dopo consoceremo i tempi necessari per rivederlo in campo. Mentre saranno necessari riposo e terapie per Gabriel Popovic, non ancora ristabilito dopo l’infortunio muscolare.