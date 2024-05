Champions: 1-0 al Psg, Borussia Dortmund in finale

agenzia

Decide la rete di Hummels, ora la vincente di Real Madrid-Bayern

ROMA, 07 MAG – Il Borussia Dortmund è la prima finalista di Champions. La squadra tedesca ha battuto anche a Parigi 1-0 il Psg nel ritorno della semifinale: all’andata in casa il Borussia si era imposto con lo stesso risultato. Decide la rete di Hummels al 5′ della ripresa. In finale il Borussia affronterà la vincente dell’altra sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco. Delusione e anche sfortuna per il Psg che colpisce tre pali e sciupa diverse occasioni.

