Champions: Camarda, record è orgoglio e spinge a dare di più

'Il gol? Var mi ha fatto scherzo ma è giorno più bello'

MILANO, 22 OTT – “Il record mi dà molto orgoglio, sono sincero. E mi spinge a dare di più per migliorarmi e far sì che accadano più spesso notti come questa. E’ il giorno più bello della mia vita”: è emozionato Francesco Camarda, mentre si racconta a Sky dopo il debutto in Champions con il Milan che lo ha reso il giocatore più giovane a giocare la competizione europea. E il gol annullato per fuorigioco ha infranto un sogno che avrebbe avuto dell’incredibile: “È stata l’emozione più bella della mia vita, poi il VAR mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di adesso. Voglio fare di più”.

