Champions: Inter, Milan e Atalanta per blindare gli ottavi

agenzia

Juve alla rincorsa, il Bologna cerca l'ultima impresa

ROMA, 28 GEN – La fase campionato della Champions League si chiude domani con l’ultimo turno, con Atalanta, Inter e Milan che provano a blindare gli ottavi, la Juventus a scalare la classifica mentre il Bologna a chiudere in bellezza. I ragazzi di Gasperini sono attesi dal match più affascinante, ospiti del Barcellona. Secondo gli esperti Sisal, il Barça è dato vincente a 1,70 rispetto al 4,25 per il pareggio e per il successo atalantino. Se Robert Lewandowski, primo marcatore a 4,40, cerca la rete numero 104 in Champions, Mateo Retegui, nel tabellino dei marcatori a 2,75, è pronto a guidare l’Atalanta. Basta un punto, all’Inter, che ospita il Monaco, per blindare gli ottavi di finale, e risulta favorita a 1,60 contro il 5,50 dei francesi mentre si scende a 4,00 per il pareggio. Marcus Thuram, gol o assist a 1,57, vuole regalarsi una notte da protagonista mentre Breel Embolo, in gol a 3,50, sogna di dare un dispiacere ai tifosi dell’Inter. La Juve proverà a centrare tre punti pesanti contro il Benfica e se la sua vittoria è data a 2,20, blitz portoghese a 3,50 mentre il pareggio si gioca a 3,20. Dusan Vlahovic, a segno a 2,50, prova a scacciare l’ombra del neo arrivato Kolo Manui mentre Vangelis Pavlidis, a 3,00, ha ancora il piede caldo dopo la tripletta al Barcellona. Il Milan vuole blindare i primi otto posti contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro e parte ampiamente favorito a 1,52 contro il 5,50 dei padroni di casa mentre il pareggio è in quota a 4,50. Marco Pjaca, gol o assist a 3,15, sfida Christian Pulisic, una rete o un passaggio vincente a 1,67, come protagonista. Il Bologna chiude la sua avventura in Champions a Lisbona, ospite dello Sporting. I portoghesi devono per forza vincere per evitare l’eliminazione e per gli esperti Sisal è vincente a 1,45, il blitz del Bologna si gioca a 7,00 mentre il pareggio è offerto a 4,75.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA