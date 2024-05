Champions League: Bayern Monaco-Real Madrid 2-2

agenzia

Doppietta di Vinicius. In gol Sané e Kane per i tedeschi

ROMA, 30 APR – Il Bayern Monaco pareggia 2-2 (0-1) in casa con il Real Madrid nell’andata di semifinale di Champions League. In vantaggio gli ospiti al 24′ con Vinicius. Nella ripresa i gol dei tedeschi con Sané al 9′ e Kane al 13′, su calcio di rigore. Al 38′ il 2-2 definitivo realizzato ancora da Vinicius su rigore. Il ritorno è in programma l’8 maggio al Santiago Bernabeu di Madrid.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA