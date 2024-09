Champions: si parte con City-Inter, Milan-Liverpool e Juve-Psv

agenzia

Il Bologna in casa con lo Shakhtar. Atalanta ospita l'Arsenal

ROMA, 31 AGO – Le avversarie di ciascuna squadra in Champions League si conoscevano già, ma adesso sono ufficiali anche i calendari: l’Inter giocherà la prima partita all’Etihad contro il Manchester City, mercoledì 18 alle ore 21. Il Milan aprirà il giorno prima, martedì 17 sempre alle 21 a San Siro contro il Liverpool. Juventus in casa contro il Psv Eindhoven martedì alle ore 18.45. Mercoledì alle 18.45 il Bologna ospiterà lo Shkahtar Donetsk, mentre l’Atalanta giocherà giovedì alle ore 21 in casa con l’Arsenal. A poco meno di 48 ore dai sorteggi che hanno disegnato la prima edizione della Champions League a girone unico, oggi la Uefa ha diramato i calendari. Si parte martedì 15 settembre con il primo turno, spalmato su tre giorni. Si giocherà quindi anche giovedì 17 settembr.

