Champions: Tuchel, l’arbitro ha fatto “un disastro assoluto”

Così il tecnico del Bayern sulla rete annullata a De Ligt

MADRID, 09 MAG – “Questa decisione è un disastro assoluto”, si è lamentato l’allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel parlando del gol annullato a De Ligt, che avrebbe potuto consentire ai tedeschi di raggiungere i tempi supplementari nella semifinale di Champions contro il Real Madrid. Sotto 2-1 nell’interminabile recupero del secondo tempo, il Bayern pensava di aver pareggiato con De Ligt al 13′, riprendendo una deviazione su un colpo di testa di Thomas Mueller. Ma l’arbitro, il polacco Szymon Marciniak, ha fischiato subito un fuorigioco del terzino sinistro del Monaco Mazraoui, segnalato da uno dei suoi assistenti, prima ancora di lasciare che l’azione terminasse. Al rallentatore, né Mazraoui né De Ligt sembrano essere in posizione di fuorigioco, tenuti in gioco dal difensore del Real Ruediger. “Questa decisione è un vero disastro. Dobbiamo lasciare che l’azione prosegua fino alla fine. Questa è la regola, soprattutto perché è così vicino alla porta. Il primo errore lo fa il guardalinee, il secondo arriva dall’arbitro”, ha detto Tuchel. L’arbitro poi “si è scusato. Non vorrei dire che il Real sia sempre fortunato, ma questo episodio oggi fa la differenza”, si è lasciato sfuggire De Ligt.

