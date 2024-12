Choc Milan: Ancelotti, “Fonseca? Esonero fa parte del lavoro…”

agenzia

"Noi allenatori siamo soli, soprattutto nelle difficoltà"

ROMA, 30 DIC – “Rimango dell’idea che l’esonero fa parte del lavoro di un tecnico. Io sono stato esonerato mille volte. Quando ci sono problemi in una squadra, la responsabilità ricade sull’uomo solo. Purtroppo, è così. Nel suo lavoro l’allenatore è un uomo solo, soprattutto nei momenti di difficoltà”. Carlo Ancelotti, ospite di Radio anch’io Sport, così ha commentato l’allontanamento di Paulo Fonseca da parte del Milan. Sulle modalità dell’esonero del portoghese “si può discutere, però alla fine il risultato è che l’allenatore viene mandato via, è un momento di tristezza per un tecnico – ha aggiunto l’allenatore del Real Madrid – Fonseca sa che può succedere quando si fa questo tipo di lavoro. Si dice che quando si chiude la porta si apre un portone. A noi allenatori dispiace quando si viene esonerati, ma ce ne facciamo una ragione”.

