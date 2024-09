Convocati Brasile: fuori Douglas Luiz, dentro Bremer

agenzia

Il ct Dorival Junior chiama anche l'altro juventino Danilo

RIO DE JANEIRO, 27 SET – Fuori uno juventino, che peraltro finora in bianconero ha trovato poco spazio, e dentro un altro. Succede nella lista dei convocati del ct del Brasile Dorival Junior per le partite delle qualificazioni mondiali del 10 e 15 ottobre contro Cile e Perù. Dorival ha deciso di non chiamare Douglas Luiz, mentre invece torna nella Seleçao Bremer. Nell’elenco c’è anche il capitano Danilo, nonostante anche lui, come Douglas Luiz, finora nella Juve abbia avuto poco spazio. Questi i convocati del Brasile, fra i quali ci sono gli esordienti Abner e Igor Jesus e l’ex oggetto misterioso dell’Atalanta Guilherme Arana: – portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City); – difensori: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon), Guilherme Arana (Atletico Mineiro), Bremer (Juventus), Éder Militao (Real Madrid), Gabriel Magalhaes (Arsenal) e Marquinhos (Psg); – centrocampisti: André (Wolverhampton), Bruno Guimaraes (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham), Rodrygo (Real Madrid); – attaccanti: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid). –

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA