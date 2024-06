Coppa America: Argentina vola anche senza Messi,ci pensa Lautaro

agenzia

Fa doppietta nel 2-0 sul Perù, nel gr.A passa anche il Canada

ROMA, 30 GIU – L’Argentina ha continuato la sua marcia vittoriosa in Coppa America, battendo la scorsa notte 2-0 il Perù nell’ultima partita del gruppo A pur giocata senza Messi e con una formazione molto rimaneggiata avendo già la certezza del passaggio ai quarti di finale. All’Hard Rock Stadium di Miami, ci ha pensato Lautaro Martinez, on gol due volte nella ripresa, a risolvere la pratica contro i peruviani, che in tutto l’incontro hanno tirato una volta sola in porta. L’Argentina affronterà nei quarti di finale a Houston la seconda classificata del gruppo B, probabilmente una tra l’Ecuador o il Messico. Nell’altra partita del Gruppo A, il Canada ha pareggiato 0-0 a Orlando con il Cile, risultato sufficiente per portare i canadesi ai quarti. Il Cile aveva bisogno di una vittoria per scavalcare i canadesi ma si è ritrovato in dieci già al 27′, quando Gabriel Suazo è stato espulso per doppia ammonizione. Il Canada affronterà nei quarti di finale la vincente del Gruppo B, che al momento è guidato dal Venezuela a punteggio pieno.

