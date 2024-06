Coppa America: l’italiano Mariani dirigerà Stati Uniti-Bolivia

agenzia

Primo impegno per la squadra Aia in rappresentanza dell'Uefa

ROMA, 22 GIU – Inizia l’avventura della squadra arbitrale italiana alla Coppa America, formata da Maurizio Mariani, dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni e dai video match official Marco Di Bello e Aleandro Di Paolo. E’ arrivata per loro, unici a rappresentare l’Uefa al torneo d’oltreoceano, la designazione per la partita Stati Uniti-Bolivia, è in programma domenica 23 giugno ad Arlington (Virginia). La partecipazione di rappresentanti arbitrali della Uefa, informa l’Aia, rientra in un accordo di scambio strategico con la Concacaf.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA