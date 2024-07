Coppa America:Ecuador ko solo ai rigori, Argentina in semifinale

agenzia

Nei primi 90' finisce 1-1, dal dischetto Messi sbaglia

ROMA, 05 LUG – Succede di tutto nel primo quarto di finale di Coppa America: l’Argentina rispetta il pronostico e vola in semifinale, ma servono i rigori per battere l’Ecuador. Nei regolamentari finisce 1-1 con Lisandro Martinez a segno per l’Albiceleste. La Tricolor fallisce un rigore al 62′ con Valencia ma segna al 91′ con Rodriguez: nella lotteria degli undici metri sbaglia pure Messi, ma Scaloni vola in semifinale contro Canada o Venezuela. L’Argentina è la prima semifinalista della Copa America 2024. L’Albiceleste suda le proverbiali sette camicie all’Nrg Stadium di Houston ma grazie ai miracoli del suo istrionico numero uno, Emiliano ‘Dibu’ Martinez, batte ai rigori un commovente Ecuador ed ottiene l’agognato passaggio del turno. Opaca e a lungo priva di idee e soluzioni, l’Argentina ha ben poco di cui salvare da questa partita in cui spicca la scialba prova di capitan Leo Messi che, a pochi giorni dal clamoroso errore di Cristiano Ronaldo dagli undici metri all’Europeo nell’ottavo contro la Slovenia, fallisce clamorosamente il primo rigore della serie con un cucchiaio che si spegne incredibilmente sulla traversa. Per fortuna del 37enne fuoriclasse ex Barça, il Dibu Martinez neutralizza due rigori consecutivi con due super parate e scaccia i fantasmi regalando alla Seleccion di Scaloni la semifinale contro la vincente della sfida fra Canada e Venezuela (in programma nella notte fra venerdì e sabato).

