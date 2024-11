Coppa Davis: l’Italia batte l’Olanda 2-0 grazie ai successi di Berrettini e Sinner e conquista il secondo trofeo consecutivo

TENNIS

Si chiude con l’ennesimo trionfo l’annata straordinaria del tennis italiano

Jannik Sinner conquista il punto decisivo del 2-0 sull’Olanda battendo Tallon Griekspoor in due set con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-2 e regala all’Italia la seconda Coppa Davis consecutiva, confermandosi campioni, come avevano fatto le ragazze nella Bjk Cup. La squadra guidata da Filippo Volandri si è imposta 2-0 sugli oranje in finale a Malaga grazie ai successi di Matteo e Berrettini e Jannik Sinner, portando l’ennesima gioia al numero uno al mondo in questa stagione fantastica.