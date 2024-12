Coppa Italia: 2-0 all’Udinese, l’Inter ai quarti

agenzia

In gol Arnautovic e Asllani, nerazzurri contro la Lazio

MILANO, 19 DIC – L’Inter ha battuto l’Udinese 2-0 nell’ultima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Al prossimo turno affronterà la Lazio. I nerazzurri hanno segnato due volte nel primo tempo, al 30′ con Arnautovic e al 47′ con Asllani, direttamente su corner. Poco prima il gioco era stato efrmato per alcuni minuti per permettere di soccorrere una persona colpita da malore in tribuna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA