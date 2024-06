Croazia,a Fiume evento su calcio italiano e diplomazia sportiva

agenzia

Con l'Ambasciatore Trichilo e presidente Lega di A Casini

ZAGABRIA, 11 GIU – All’Università di Fiume, presso la Facoltà di Giurisprudenza, si è tenuta una giornata di studi dal titolo ‘Il calcio italiano ieri, oggi, domani, e Diplomazia sportiva’, iniziativa realizzata con il supporto del Ministero degli Esteri. In occasione dell’evento sono stati esposti alcuni cimeli appartenuti a Paolo Rossi, nonché maglie di giocatori italiani e croati di squadre italiane, tra cui Zvonimir Boban. Tra gli intervenuti Federica Cappelletti, Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A – che ha evidenziato il ruolo della massima serie come strumento di promozione economica (la prossima stagione 10 club saranno di proprietà straniera) – e Giuseppe Chiné, Procuratore Federale Figc. Al dibattito per parte croata hanno partecipato il Sindaco di Fiume Filipovic, il Preside della Facoltà di Giurisprudenza e il Vice-Presidente della Federcalcio croata e Presidente del SC Rijeka, Damir Mišković L’Ambasciatore d’Italia in Croazia, Paolo Trichilo, ha sottolineato l’importanza crescente dello sport nella diplomazia italiana, grazie all’impulso dato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, anche attraverso il lancio dal prossimo settembre della Giornata dello sport italiano nel mondo.

