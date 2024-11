Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, tutto pronto per la 25ª edizione

La competizione

Il Memorial Isidoro Di Grazia, tra le classiche dell’automobilismo più attese della stagione, quest’anno è in programma l’8, il 9 e il 10 novembre

Viaggia già a pieno regime la macchina organizzativa della 25ª edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, tra le classiche dell’automobilismo più attese della stagione, quest’anno in programma eccezionalmente l’8, il 9 e il 10 novembre prossimi, dopo il rinvio causato dalla caduta di sabbia vulcanica. Concluse le operazioni di scerbatura, pulizia e riasfaltatura di alcuni tratti del tracciato, sono iniziate le attività di messa in sicurezza e l’allestimento del percorso. Intanto procedono le iscrizioni alla gara, che si chiuderanno ufficialmente lunedì prossimo. Il cambio data non sembra aver scoraggiato i piloti e gli equipaggi. Oltre agli iscritti di luglio, infatti, si registrano nuove adesioni, molte delle quali provenienti da oltre lo Stretto.