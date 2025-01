Dakar: moto; l’argentino Benavides vince la quinta tappa

agenzia

Nella generale l'australiano Daniel Sanders rimane in testa

ROMA, 09 GEN – L’argentino Luciano Benavides ha battuto sul traguardo Adrien Van Beveren nella tappa motociclistica del Rally Dakar 2025 in Arabia Saudita, con il francese arrivato davanti a tutti prima di essere retrocesso al secondo posto a seguito di una penalità. Il 29enne argentino ha completato la tappa speciale di 428 km tra Al Ula e Hail in 4 ore e 53′. Nella classifica generale, ancora provvisoria, l’australiano Daniel Sanders (Ktm) rimane comodamente in testa con 7’2” di vantaggio sullo spagnolo Tosha Shareina (Honda) e 17’48” sul botswaniano Ross Branch (Hero).

