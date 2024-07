Dall’Athena Agrigento al Catania: il sogno di Manuel è diventato realtà

calcio giovanile

L'attaccante classe 2008 si è messo in mostra nel campionato under 17 élite

Il giovane classe 2008, Manuel Alessi, passa dall’Athena Agrigento al Catania FC.Il ragazzo nella passata stagione ha giocato con l’Athena nel campionato Under 17 élite nel ruolo di attaccante dimostrando ottime capacità che gli hanno permesso di mettersi in mostra e di meritarsi la chiamata di una società professionistica.«Per noi è motivo di grande orgoglio – dice il responsabile dell’Athena Giovanni Sorce – il trasferimento di Manuel ad una società professionistica e testimonia il gran lavoro fatto dalla società per garantire ai nostri ragazzi le migliori condizioni per dimostrare le loro qualità. In quest’ottica i campionati Élite sono una vetrina di assoluto valore e permettono ai ragazzi di confrontarsi con le più importanti realtà del calcio giovanile regionale».

