Danza sportiva: il “Team Special Touch” di Scicli sul tetto del mondo per rimanerci

Dopo aver vinto il titolo iridato nel 2022 e 2023 le allieve della maestra Federica Re puntano ad un magico tris iridato. Nel fine settimana in gara ai campionati italiani

Dici Scicli in questa calda estate e ti viene in mente Savita Russo, il talento della Ecodup Koizumi Judo del maestro Maurizio Pelligra che s’è qualificata per i Giochi di Parigi e al momento sarà l’unica a rappresentare la provincia di Ragusa in Francia.

Il “Team Special Touch” di Scicli con la maestra Federica Re

Ma dici Scicli e rimanendo nello sport, ti vengono in mente le straordinarie prestazioni ottenute da otto formidabili ragazze della scuola di ballo “Team Special Touch” della maestra Federica Re che continuano a svettare nella danza sportiva, specialità latino-americano a livello nazionale e internazionale.

Le magnifiche “otto”, Nora Marino, Greta Bissi, Rebecca Levante, Erika Antoci, Giorgia Garofalo, Omayra Taccone, Vittoria Bonincontro e Francesca Mauceri, hanno ottenuto nel 2022 il titolo di campionesse mondiali, titolo che hanno bissato nel 2023 a Skopje in Macedonia in occasione del World Latin Style Championships junior.

Nella disciplina Latin style group junior, queste formidabile ballerine-atlete non conoscono avversarie, ottenendo sempre grandi risultati e questo grazie ad una preparazione curata nei dettagli dalla maestra Federica Re e dal suo team. «Le nostre atlete – spiega la maestra Federica Re – seguono allenamenti e lezioni costanti per la preparazione alle competizioni e durante la stagione agonistica svolgono competizioni a punteggio e campionati italiani sia di categoria che assoluti. Hanno iniziato a praticare questo sport sin da piccole, alcune di loro già all’età di 3 anni, altre a 4, 5 e 6 anni. Sono così cresciute insieme, la loro complicità e la loro tenacia sono state delle componenti fondamentali per raggiungere questi grandi traguardi».

«La costanza l’impegno e la passione – continua la maestra Federica Re – ha permesso loro di ottenere questi risultati e le famiglie molto presenti, che seguono le atlete sono una parte molto importante del loro percorso. Adesso prossimo obiettivo il campionato italiano di categoria in programma dall’8 al 20 luglio a Rimini e poi ci sarà da preparare il Mondiale 2024 in Germania dove puntiamo ad un magico tris iridato».Intanto la scuola di ballo “Team Special Touch” della maestra Federica Re, si prepara a ricevere un grande riconoscimento con Laura Lunetta presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva che premierà atlete e società per gli eccezionali risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale.