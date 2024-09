Davis: l’Italia contro l’Argentina nei quarti a Malaga

agenzia

Gli azzurri di Volandri trovano Baez, Cerundolo e Etcheverry

ROMA, 19 SET – Sarà l’Argentina l’avversaria dell’Italia nei quarti di Coppa Davis in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 19 al 24 novembre 2024. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, se la vedranno quindi con l’albiceleste di Guillermo Corria. I sudamericani, vincitori del torneo nel 2016, possono contare su Sebastian Baez (numero 26 Atp), Francisco Cerundolo (numero 31) e Tomas Martin Etcheverry (numero 34). Nel doppio sulla coppia formata da Andres Molteni e Maximo Gonzalez. L’Argentina si è qualificata per la fase finale grazie al secondo posto nel girone D di Manchester alle spalle del Canada a danno della Finlandia e dei padroni di casa della Gran Bretagna. Oltre ad Italia-Argentina, le altre sfide vedono impegnate gli Usa contro l’Australia, il Canada contro la Germania, e la Spagna contro l’Olanda. In caso di superamento del turno gli azzurri se la vedranno con la vincente di Usa-Australia.

