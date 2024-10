De La Fuente accusa Spagna,campione d’Europa ma senza contratto

agenzia

'Ho ancora quello dell'U.21,a Luis Enrique non sarebbe successo'

ROMA, 09 OTT – “Non si è mai visto che un ct campione d’Europa rimanga senza contratto”. E’ la dura accusa di Luis de la Fuente, allenatore della Spagna, a pochi giorni dal ritorno in campo per la Nations League. In un’intervista a Cadena Ser, il tecnico ha lamentato di “aver ancora il contratto con le condizioni di quando sono salito dall’Under 21 alla nazionale maggiore, senza alcun rinnovo. Sarebbe stato giusto firmare un nuovo contratto”, le parole di De La Fuente, che ha poi aggiunto una punzecchiatura sul suo predecessore: “Con Luis Enrique, non sarebbe successo…”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA