Dl Emergenze: Mezzaroma ‘Sport e Salute pronta a nuove sfide’

Presidente, siamo pronti a replicare il progetto Caivano

ROMA, 23 DIC – “Ringraziamo il Governo per la fiducia che, dopo Caivano, continua a riporre su Sport e Salute. Ciò ci responsabilizza ulteriormente soprattutto nei confronti dei cittadini. Essere coinvolti, insieme con tutti gli altri soggetti, nel piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale previsto dal Dl Emergenze, è un motivo di orgoglio ed è anche una sfida con noi stessi e con il Paese”. Cosi Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, sul piano straordinario di interventi infastrutturali previsto dal Governo. Mezzaroma, poi, sottolinea come la missione di Sport e Salute sia “quella di portare, attraverso lo sport, benefici concreti a cittadini e famiglie” dando a “tutti la possibilità di fare movimento e, in questo caso, anche di invertire la percezione che finora si è avuta di alcune realtà oscurate dall’ombra. Per farlo Sport e Salute – prosegue Mezzaroma – è pronta a replicare il progetto ‘Illumina’ i cui effetti sono già visibili a Caivano, dove il centro sportivo è diventato un luogo di aggregazione ed educazione valoriale. Siamo pronti a svolgere con entusiasmo e competenza l’impegno che il Governo ci chiede, sia nel ruolo di centrale di committenza sia in quello di attivatore di progetti sociali attraverso le reti territoriali”, conclude.

