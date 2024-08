Domani la Community Shield, altro derby di Manchester

agenzia

Guardiola vuole la rivincita dopo la sconfitta in Fa Cup

ROMA, 09 AGO – La stagione di club del calcio inglese riparte domani a Wembley, dove dalle 16 il Manchester City affronterà lo United in un match che mette in palio il primo trofeo stagionale, il Community Shield. I Citizens si presentano da vincitori della Premier e i Red Devils da detentori della coppa d’Inghilterra (Fa Cup), strappata proprio alla squadra di Pep Guardiola. Secondo gli esperti Sisal, il City è favorito per la vittoria a quota 1,55 contro il 5,00 dello United mentre si scende a 4,50 per il pareggio. I ragazzi di Guardiola sono avanti, a 1,32, anche per la conquista del trofeo, per loro sarebbe il settimo sigillo; Bruno Fernandes e compagni sono invece offerti a 3,25 per portare il titolo numero 22.

