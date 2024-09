Dovbyk ‘voglio dare di più, ma c’è processo inevitabile’

agenzia

Neo acquisto Roma risponde a critiche dopo zero gol in tre gare

ROMA, 02 SET – Zero gol in tre partite e le prime critiche che arrivano al nuovo centravanti giallorosso, Artem Dovbyk, in estate pagato 35 milioni di euro per prelevarlo dal Girona. Dopo la gara con la Juventus è stato difeso anche dal suo allenatore, Daniele De Rossi, mentre questa mattina sui social, l’attaccante ucraino ha risposto così: “Voglio dare di più per la squadra, ma c’è un processo che non può essere evitato. La perseveranza e il duro lavoro sono la chiave per tutto”. Tanti i commenti di incoraggiamento al giocatore, compreso quello di Edin Dzeko, ex nove giallorosso. “Sta arrivando amico”, è il commento del bosniaco che dopo un primo anno difficile nella Capitale esplose alla sua seconda stagione alla Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA