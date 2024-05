E.League: Kolasinac, mancano 90′ o 120′ per centrare l’obiettivo

agenzia

Difensore Atalanta, non sono al meglio ma se gioco darò tutto

BERGAMO, 08 MAG – “Con lo staff medico sto facendo di tutto per riprendermi in fretta. Domani non sarò nelle miglior condizioni, ma sicuramente darò tutto”. Sead Kolasinac, difensore dell’Atalanta che si è infortunato al bicipite femorale sinistro durante la semifinale di andata di Europa League, sembra preannunciare il recupero-lampo alla vigilia del ritorno col Marsiglia: “Se sarò in campo o meno bisogna chiederlo al mister. Ho avuto un infortunio che ha richiesto tempistiche più lunghe del previsto, vorrei tornare il prima possibile”. Kolasinac ricorda la precedente finale Uefa in carriera, all’Arsenal, nel 2019, persa contro il Chelsea, in squadra con il centravanti avversario giovedì sera a Bergamo: “Tutti conosciamo la qualità di Aubameyang, è un giocatore molto forte ma all’andata abbiamo difeso bene su di lui. Il Marsiglia è comunque una squadra pericolosa a livello offensivo, ma quando sei in semifinale sai che mancano solo 90 o 120 minuti per raggiungere l’obiettivo”. Sul confronto col terminale dell’attacco di casa, il mancino arrivato a parametro zero l’estate scorsa proprio dall’Om è netto: “Scamacca ha lavorato duro e ne sta raccogliendo i frutti segnando molto – chiude -. Ma è molto più importante per noi anche il lavoro che fa in difesa, il lavoro per la squadra: siamo lieti che sia in un ottimo periodo di forma”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA