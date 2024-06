È online lo speciale di ANSA.it su Euro 2024

agenzia

Le 24 squadre, curiosità, podcast, foto, video, risultati live

ROMA, 12 GIU – È online lo speciale di ANSA.it sugli Europei di calcio al via venerdì in Germania. Nella pagina dedicata alla competizione europea che l’Italia ha vinto nel 2021 a Londra, sono richiamati i pezzi di presentazione trasmessi dal primo al 9 giugno: la storia e i momenti indimenticabili della manifestazione dal 1960 ad oggi, l’albo d’oro, le curiosità del regolamento, le città e gli stadi, le mascotte, fino alla presentazione delle 24 squadre divise nei sei Gruppi e delle loro rose ufficializzate dall’Uefa. Un capitolo a parte è dedicato al percorso degli Azzurri di Luciano Spalletti. L’ANSA seguirà gli Europei con due inviati e la redazione di Berlino per testi e immagini, fornirà notizie e servizi a cura della redazione Sport, che andranno ad arricchire ogni giorno lo speciale di ANSA.it anche con foto e video su tutte le partite che saranno trasmessi anche attraverso le piattaforme dedicate dalla redazione Immagini. Nello speciale anche infografiche, videografiche e podcast quotidiani sulle principali notizie dalla Germania. Tutti i contenuti saranno socializzati su X, Facebook e Instagram. Nello speciale e nella home page di ANSA.it sarà pubblicato ogni giorno anche il cruscotto con i risultati in tempo reale delle partite e l’aggiornamento sui contenuti diffusi sui social da federazioni, squadre e protagonisti del torneo.

