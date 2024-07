Ecodep e Koizumi Judo alle Olimpiadi con Savita Russo, orgoglio di Sicilia

Sport

La diciannovenne Judoka della Ecodep Koizumi Judo si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella categoria -63 kg

Le Olimpiadi di Parigi 2024 non sono ancora iniziate ma l’Italia del Judo ha già raggiunto un traguardo storico. Per la prima volta, la squadra nazionale si presenterà con dodici atleti qualificati, un record che testimonia l’eccezionale livello raggiunto dal judo italiano.Protagonista di questa impresa è, tra gli altri, la giovane Savita Russo di Ecodep Koizumi Judo che ha ottenuto la preziosa quota continentale.A Parigi, Savita competerà nella categoria dei -63 kg, portando freschezza e talento in una squadra già straordinariamente forte.

Oltre all’atleta siciliana, la spedizione azzurra comprende figure di spicco come Assunta Scutto, Odette Giuffrida, e veterani del calibro di Kim Polling e Antonio Esposito, formando un gruppo che potrebbe essere il più forte mai presentato dall’Italia in questa disciplina. La diversità di esperienza e l’energia giovanile sono gli ingredienti che potrebbero fare la differenza nei prossimi Giochi Olimpici, riflettendo l’ambizione e la passione che animano questi atleti.

Una storia di impegno e passione, una testimonianza dell’eccellenza siciliana Savita, a soli 19 anni è già tra gli atleti di spicco del movimento judoka nazionale con un palmares che vanta un bronzo ai Mondiali cadetti nel 2022, l’oro agli Europei juniores nel 2023, e il recente bronzo agli Europei assoluti nel 2024. Savita ha così dimostrato non solo eccezionali capacità tecniche ma anche un’impressionante resilienza e spirito di sacrificio.I risultati nascono dall’impegno costante e dalla passione. Questo è il messaggio che trasmettono i giovani talenti come Savita Russo. E questo insegnamento è valido tanto nel mondo dello sport quanto nei diversi ambiti della vita e del lavoro, come nella tutela ambientale, in cui Ecodep è impegnata in prima linea da oltre 30 anni con le sue attività di gestione dei rifiuti per aziende e con molteplici iniziative a sostegno del territorio e di chi lo vive, tra cui la sponsorizzazione della Koizumi Judo.

Ecodep e Koizumi Judo vedono in Savita un brillante esempio dei valori che entrambe le organizzazioni sostengono: il rispetto, l’impegno, lo spirito di collaborazione e la voglia di eccellere per sé stessi e per la squadra. Questi principi sono fondamentali tanto nella formazione di un atleta olimpico quanto nell’approccio etico verso l’ambiente e la comunità.E sono proprio queste le leve che hanno fatto convergere gli intenti di Ecodep e Koizumi Judo, dando il via ad una collaborazione che ha permesso di valorizzare e sostenere i giovani siciliani nel loro percorso di crescita personale forgiando non solo atleti, ma anche individui di grande spessore, pronti a contribuire positivamente alla società.Celebrando il successo di Savita Russo, Ecodep e Koizumi Judo riaffermano il loro impegno verso un futuro sostenibile e inclusivo, sottolineando come lo sport possa essere un potente veicolo di valori sociali e ambientali.

Il percorso di Savita alle Olimpiadi di Parigi sarà sicuramente una fonte di ispirazione per molti giovani, così come lo è l’incessante lavoro di Ecodep per un ambiente più pulito e sano.Buona fortuna a Savita e a tutta la delegazione olimpica azzurra, orgoglio italiano in tutti gli sport.