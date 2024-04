Equitazione: da venerdì a Pozzallo la seconda selezione in vista di Piazza di Siena

Sport

Dopo la prima prova di Buseto Palizzolo, fino a domenica al Terre Rosse, in gara i binomi che vanno a caccia del "pass" per partecipare a Roma alla Coppa del Presidente

Tutto pronto negli impianti di Terre Rosse a Pozzallo in provincia di Ragusa, per ospitare da venerdì a domenica la gara di salto ostacoli valida come seconda tappa di selezione delle squadre siciliane di pony e cavalli che rappresenteranno la Sicilia in occasione della Coppa del Presidente di Piazza di Siena il programma dal 23 maggio a Roma.

Da venerdì a domenica spettacolo assicurato con l’organizzazione affidata al C.I. San Bartolo, dopo la prima prova di selezione che si era svolta a Buseto Palizzolo negli impianti del Centro Ippico Pietra dei Fiori che aveva visto protagonista assoluto il cavaliere palermitano Gianluca Macchiarella (Parco Fondo Badia) in sella a Large Minka, cavallo olandese di 8 anni, il binomio vincitore della C140 mista davanti al catanese Alessandro Sciacca (C.I. Linera) in sella a Cherie vd Wolfsakker Z e alla palermitana Federica Gallo (Riders Club) terza in sella a Vladimir.

Nella foto Horse’s Photo, Giuanluca Macchiarella su Large Minka in azione a Buseto Palizzolo

C’era stata anche un successo palermitano nella C135 a tempo con Sara Guarino (Parco Fondo Badia) su Aramis de Landeves davanti ad Alessandro Clemente (C.I. Taytù) su Filou vd Kruishoeve Z e Vito Di Salvo (Riders Club) e Aramis du Paradis.

In questa seconda prova selettiva la possibilità di vedere in azione tanti binomi di valore per dare la caccia al prestigioso “pass” in vista della Coppa del Presidente, una delle gare a squadre, riservata al comparto giovanile, più sentite dell’anno in cui rappresentative di ogni comitato regionale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) si sfidano sul campo in una vera e propria festa degli sport equestri.

Fabio Parziano, presidente della Fise Sicilia

“La Coppa del Presidente di Roma – tiene a sottolineare Fabio Parziano, presidente Fise Sicilia – ha un valore aggiunto: ovvero quello di svolgersi nell’ambito del tradizionale Csio di Roma Piazza di Siena-Master d’Inzeo, dando la possibilità ai giovani di gareggiare al fianco dei più grandi campioni dell’equitazione mondiale”.

La Fise Sicilia individuerà i team isolani nell’ambito delle tre tappe previste dal regolamento e dopo Buseto Palizzolo negli impianti del Centro Ippico Pietra dei Fiori e da venerdì al Terre Rosse di Pozzallo, ultima e decisiva prova dal 3 al 5 maggio negli impianti Adim di Augusta.