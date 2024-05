Gb, gaffe di Sunak in Galles: «Aspettate gli Europei?» Ma la Nazionale è fuori…

Video dalla rete

(LaPresse) Gaffe di Rishi Sunak in campagna elettorale in un pub a Barry, in Galles. Parlando con i gestori del locale il premier britannico chiede se non vedano l’ora di «tutto il calcio che ci sarà quest’estate», in riferimento agli Europei 2024 in Germania. Ma uno dei suoi interlocutori gli fa notare che il Galles non è qualificato. Il premier britannico allora abbozza una risata e cerca di rigirare la questione: «Ci sarà tanta gente in giro che potrà venire, sarà una bella estate di sport», il tentativo di salvataggio in corner del leader conservatore.

