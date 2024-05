Lo dico

Palermo, c.so Tukori pressi presidio Ospedale dei Bambini. In questa strada transitano quotidianamente anche decine di ambulanze in sirene per raggiungere i presidi di pronto soccorso…Bisogna aggiungere altro? Chiedo massima collaborazione nella diffusione di queste immagini prima che qualche povero malcapitato ci rimetta le penne!

Antonio Gambino

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA