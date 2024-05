Fiorello riceve il Sigillo di Ateneo all’università Urbino, alla madre seduta in platea dice: «Mamma, ce l’abbiamo fatta»

Video dalla rete

Fiorello ha ricevuto dalle mani del rettore Giorgio Calcagnini dell’Università degli studi di Urbino «Carlo Bo» il Sigillo di Ateneo, riproduzione del timbro apposto in un diploma di laurea datato 11 ottobre 1588. Un riconoscimento che in passato era stato assegnato ad artisti (come il regista Marco Bellocchio), scrittori, imprenditori (Lamborghini, Marzotto, Moratti), il magistrato Nicola Gratteri e la Guardia di finanza. E ora anche a Fiorello, per l’occasione con tanto di tocco e toga con alamari d’oro e coccarda, che ha poi detto rivolgendosi alla madre seduta nel pubblico: «Mamma, ce l’abbiamo fatta».