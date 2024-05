Digitale, De Maria (Istituto Poligrafico): “Garantiamo valore e identità del cittadino”

Adnkronos

Trento, 23 mag. “Nel corso dell’evento abbiamo parlato del ruolo del Poligrafico all’interno del Dpi – Infrastrutture Pubbliche Digitali, quindi all’interno di un’infrastruttura digitale atta a semplificare l’interazione del cittadino e delle imprese con la pubblica amministrazione. Il ruolo del Poligrafico nel garantire questa transazione, che è quello che il Poligrafico fa da sempre in quanto garantisce valore e l’identità del cittadino, viene fatto in particolare con il sistema di identità digitale che il Poligrafico ha progettato e realizzato. Lo stiamo portando anche sul wallet di identità digitale, che vede il Poligrafico impegnato ad assicurare l’identità del cittadino”. Sono le parole di Andrea De Maria, responsabile Innovation Management – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a margine dell’incontro intitolato ‘Infrastrutture digitali al servizio di cittadini e imprese’, tenutosi nella cornice del Festival dell’Economia di Trento, in programma dal 23 al 26 maggio 2024 e organizzato da Fondazione Hub Innovazione Trentino (Hit).

Tema del dibattito le Digital Public Infrastructures (Dpi), che da un anno a questa parte sono al centro dell’agenda internazionale per una trasformazione digitale che pone l’accento su protocolli, standard e soluzioni aperte, e che rappresentano un approccio in grado di creare le condizioni ideali per la crescita di servizi digitali pubblici e privati, con un accesso equo e inclusivo per tutta la popolazione. “Le sfide tecniche sono tante, in quanto il wallet è qualcosa che ancora non esiste. Quando l’iniziativa è partita, la maggior parte degli standard tecnologici erano ancora da definire e tuttora sono in fase di definizione – spiega De Maria – È una bella sfida, noi siamo pienamente impegnati nella progettazione di questi standard, anche in sede europea insieme a Fbk – Fondazione Bruno Kessler e al Dipartimento per l’informazione digitale”.

Una discussione sul ruolo dei sistemi pubblici digitali e sulle opportunità che questi abilitano per imprese e cittadini. Sul tema, il Trentino si pone come laboratorio d’avanguardia su scala nazionale ed europea grazie alla collaborazione tra Fbk – Fondazione Bruno Kessler e i più importanti attori di questa trasformazione, PagoPA e Ipzs. Fondazione Hit – Hub Innovazione Trentino, quindi, ha organizzato una tavola rotonda in collaborazione con Fondazione Bruno Kessler e la Provincia autonoma di Trento, nell’ambito del Festival dell’Economia. L’evento ospita interventi dei più importanti interlocutori istituzionali internazionali: Ocse e Commissione Europea.