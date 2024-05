Blitz di Ultima Generazione al ministero del Lavoro: vernice nera contro le morti bianche

Video dalla rete

Nuovo blitz di Ultima Generazione, a Roma. Gli attivisti, aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione hanno condotto un’azione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via Veneto. Dapprima hanno spruzzato di nero, con carbone vegetale, la facciata delministero, subito dopo hanno esposto delle locandine che riportanoi dati delle morti e degli infortuni sul lavoro del 2023: «560 mila infortuni sul lavoro e 1041 morti». «Questo significa che oggi stesso due persone moriranno sul posto di lavoro e il numero è destinato ad aumentare con l’arrivo dello stress di calore questa estate. Questi numeri nascondono persone reali e ci rifiutiamo di rimanere in silenzio davanti a una taleingiustizia», hanno spiegato gli attivisti.

