Rapinavano l’incasso del parcheggio del San Marco e portavano droga e telefoni in carcere: arrestati cinque catanesi

criminalità

L'indagine della Squadra Mobile etnea che ha ricostruito le fasi del colpo e i componenti della banda

Cinque persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Catania al termine di una inchiesta della Procura etna sulla rapina dell’incasso del parcheggio dell’ospedale San Marco e sull’introduzione nel carcere di Piazza Lanza di droga e telefoni per un detenuto. I provvedimenti firmati dal gip del Tribunale di Catania riguardano un 43 enne, un 53enne, due 59enni e un 66enne, tutti accusati a vario titolo di rapina aggravata, furti in abitazione e all’interno di autovetture nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.