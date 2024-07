Errigo, ‘sono la portabandiera, non posso essere triste’

agenzia

"Sono dispiaciuta, ma ho una famiglia stupenda e sono felice"

PARIGI, 28 LUG – “Sono portabandiera e ho una famiglia stupenda: sì, sono dispiaciuta ma non posso essere triste”. Emozionata, con le lacrime agli occhi, Arianna Errigo esprime così le sue sensazioni ai giornalisti che la intervistano dopo l’eliminazione nei quarti di finale della prova individuale di fioretto alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Arrivare qui non è stata una passeggiata di salute. Certo, mi dispiace, ma non sarei un’atleta e una persona migliore con una medaglia d’oro: quindi sono felice”, dice Errigo, madre di due gemelli.

