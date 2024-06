Euro 2024: Di Lorenzo, spero qualcuno di noi esulti come Tamberi

agenzia

'L'ho conosciuto, atletica italiana ha raggiunto alti livelli'

ROMA, 12 GIU – “Certo abbiamo guardato ieri il trionfo di Tamberi, è dal ritiro di Coverciano che seguiamo gli Europei di atletica. Lui ho avuto la fortuna di conoscerlo a Napoli, mi ha fatto una grande impressione. Sicuramente stanno raggiungendo dei risultati di altissimo livello, facciamo tutti il tifo per lui e per la Nazionale di atletica”. Il difensore azzurro, Giovanni Di Lorenzo, nel ritiro di Iserlohn parla dell’oro-show di Ginmarco Tamberi nel slato in alto agli Europei di Roma. “Ieri – ha detto il difensore azzurro – ha fatto una bella esultanza perché sono anni di lavoro e quando raggiungi certi risultati ci sta che ti lasci andare. Spero che qualcuno qui in Nazionale possa esultare come Tamberi dopo una grande vittoria. Lo vedremo tra un po’”.

