Euro 2024: Germania; Emre Can sostituisce Pavlovic

agenzia

Forfait del centrocampista per tonsillite

HERZOGENAURACH, 12 GIU – Niente Europei per il giovane centrocampista della Germania Aleksandar Pavlovic che, affetto da un’infezione alle tonsille, si è ritirato è stato sostituito da Emre Can: lo ha annunciato la Federcalcio tedesca a due giorni dalla partita inaugurale tra Germania e Scozia. Per ovviare alla sua assenza, Julian Nagelsmann ha richiamato il capitano del Borussia Dortmund Emre Can.

