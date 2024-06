Euro 2024: Inghilterra, Southgate esclude Grealish e Maguire

agenzia

Ieri era toccato a Maddison

LONDRA, 07 GIU – Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha deciso di giocare di anticipo, annunciando qualche ora sulla scadenza ultima la rosa dell’Inghilterra che parteciperà al prossimo Europeo: una decisione, ha spiegato lo stesso tecnico inglese, per “evitare confusioni e sgombrare la testa dei suoi giocatori”. Dalla squadra che volerà in Germania, composta da 26 elementi dei 33 preconvocati, spiccano principalmente le esclusioni del centrale difensivo del Manchester United e Harry Maguire e soprattutto del fantasista del Manchester City Jack Grealish, oltre a quella di James Maddison del Tottenham. “Non volevo far attendere i giocatori fino all’ultimo, sarebbe stata un’inutile confusione – le parole di Southgate -. Non sarebbe stato giusto né verso gli esclusi né verso chi attendeva la conferma”.

