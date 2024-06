Euro 24: 2-1 alla Slovacchia, Inghilterra ai quarti

agenzia

Calzona è beffato al 95', a segno Bellingham e Kane

ROMA, 30 GIU – L’Inghilterra si è qualificata per i quarti di finale di Euro 2024 battendo la Slovacchia per 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al 90′) nel match degli ottavi giocato a Gelsenkirchen. Nei quarti gli inglesi affronteranno la Svizzera sabato prossimo a Dusseldorf. La Slovacchia, a segno con Schranz, è stata in vantaggio fino al 50′ del secondo tempo, quando Bellingham, in semirovesciata, ha pareggiato beffando Calzona e i suoi. All’inizio del primo tempo supplementare la rete decisiva di Kane.

