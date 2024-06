Euro 24: Austria e Francia passano gli ottavi di finale

agenzia

Olanda battuta 3-2 ma promossa, per i Blues è 1-1 con la Polonia

ROMA, 25 GIU – Nel gruppo D dell’Europeo di calcio 2024 approdano agli ottavi di finale come prima e seconda Austria e Francia. L’Olanda come una delle migliori terze. A Berlino termina con uno spettacolare 3-2, con reti di Schmid e Sabitzer (più l’autorete di Malen) per l’Austria e Gakpo e Depay per l’Olanda, terza con 4 punti e promossa anch’essa. A Dortmund la Francia, nonostante il ritorno in campo di Mbappé con il naso fratturato protetto da una mascherina, non ha brillato contro una Polonia già eliminata. E’ finita 1-1 ed entrambe i gol sono arrivati nella ripresa, su rigore: a segno lo stesso Mbappè e Lewandowski.

