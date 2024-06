Euro 24: Calzona ‘Slovacchia umile, ancora nulla da festeggiare’

agenzia

Domani il match con l'Ucraina: 'Euforia ok, ma diamo il 110%

ROMA, 20 GIU – “Non è stato difficile preparare mentalmente i giocatori. L’euforia è durata qualche ora, ma tre punti sicuramente non basteranno per avanzare: non c’è ancora motivo di festeggiare, siamo concentrati solo sulla partita”. Francesco Calzona si prepara al secondo impegno della sua Slovacchia a Euro 2024: dopo il successo all’esordio sul Belgio, domani c’è l’impegno con l’Ucraina a Dusseldorf per il gruppo E. “La nostra forza più grande è l’umiltà. Dobbiamo dare il 110% se vogliamo accontentare la nostra gente – ha aggiunto il tecnico italiano -. Siamo molto felici di vedere così tanti tifosi slovacchi, come è accaduto nella partita contro il Belgio. Spero che continuino per essere al nostro fianco nelle prossime gare. Al momento tutti i giocatori stanno bene. Penso che l’Ucraina abbia grande qualità e identità. Gioca con una nuova squadra. Sarà una partita dura, ma abbiamo anche noi le nostre qualità”.

