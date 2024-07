Euro 24: De La Fuente, giocheremo concentrati ma divertendoci

agenzia

Ct spagnolo prova a togliere tensione sui propri giocatori

ROMA, 13 LUG – “Siamo in un momento eccezionale per una finale. Ai giocatori dirò che che giochino con concentrazione, che si divertano perché hanno lavorato molto e che raccolgano il lavoro che hanno fatto. Se lo meritano. Le finali sono fatte per giocarsele. Nessuno ha regalato nulla a questi ragazzi, lo hanno conquistante loro”. Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, prova a togliere un po’ di tensione sui propri giocatori in vista della finale agli Europei contro l’Inghilterra in programma domani a Berlino. “L’orgoglio è nella finale, come ci siamo arrivati. E’ chiaro che giocheremo per vincere. La memoria è fragile e ingiusta con quelli che giocano una finale. Però chi le ha disputate non se lo dimentica mai. L’orgoglio è essere in una finale”, sottolinea l’allenatore spagnolo. Quanto all’atteggiamento nella finale, il tecnico non prevede cambiamenti rispetto al solito gioco d’attacco: “La nostra tendenza è evidente, con i nostri giocatori è difficile rinunciare a quello stile”.

