Euro 24: Serbia-Inghilterra; incidenti, due feriti

agenzia

Sono un poliziotto e un tifoso, 'seriamente colpiti' alla testa

ROMA, 16 GIU – Due feriti, un poliziotto e un supporter della nazionale inglese, entrambi colpiti alla testa e portati via in ambulanza, sono il bilancio provvisorio, secondo quanto riferiscono il ‘Guardian’ e altri media britannici, dei violenti scontri fra tifosi di Serbia e Inghilterra cominciati intorno alle 15 nel centro di Gelsenkirchen. Ad attaccare sono stati gli hooligans, che hanno cominciato a scagliare sedie e bottiglie verso i serbi. Le forze dell’ordine sono intervenute con 200 agenti e per ora non ci sono stati arresti. Viene segnalato comunque che sia il poliziotto che il tifoso, che sembra sia originario di Birmingham, hanno riportato “serie ferite alla testa”. A Gelsenkirchen ci sono 30mila tifosi inglesi, ma solo 20mila di loro hanno il biglietto della partita e si temono ulteriori problemi di ordine pubblico.

