Euro 24: Spalletti, deluso perchè non ho visto la reazione

agenzia

Ct 'azzurro un peso? Dei giocatori non volevano tirare i rigori'

ISERLOHN, 30 GIU – “Della partita di ieri sono deluso perchè non ho visto la reazione, anche con la Spagna alla fine ci sono state delle mischie in cui potevamo segnare. Ieri questa rabbia non l’ho vista per andare a sfidare un avversario diverso dalla Spagna”. Così il ct azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa a Iserlhon. “Abbiamo fatto troppo poco – aggiunge il ct – Se la risposta è questa devo fare qualcosa di diverso. “L’umore in squadra durante l’Europeo? Era perfetto, la giusta riflessione sull’importanza del torneo – sottolinea il ct -. Dall’inizio abbiamo sempre detto la stessa cosa, che stava nascendo un gruppo sano e solido. Tutti molto legati a scherzare tutte le sere nella sala giochi dell’hotel. Se la maglia azzurra possa diventare un peso non lo so, ma visto cosa è successo ieri cercheremo di avere delle risposte. Ieri ad esempio prima della partita abbiamo chiesto chi non se la sentiva di calciare un rigore. Diversi hanno tenuto giù il braccio facendo vedere che non lo volevano battere”.

