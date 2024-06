Euro 24: tifosi romeni gridano “Putin, Putin” verso ucraini

agenzia

A Monaco nel corso della partita. In precedenza anche i serbi

ROMA, 17 GIU – Un gruppo di tifosi serbi e altri della Romania, in occasione delle partite delle rispettive squadre impegnate negli Europei, hanno inneggiato a Vladimir Putin. Alcuni video postati sui social mostrano una decina di serbi scandire il nome del presidente russo, in una piazza di Gelsenkirchen, all’indomani della partita contro l’Inghilterra. Quindi, in immagini del tutto simili, registrate oggi sugli spalti dello stadio di Monaco, si vede e si sente un gruppo di tifosi romeni urlare “Putin, Putin”, nel corso della partita contro l’Ucraina. L’accaduto è stato segnalato all’Uefa.

