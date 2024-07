Euro 24: Uefa squalifica Demiral 2 turni per “saluto lupi grigi”

agenzia

Il giocatore turco salterà la prossima partita con l'Olanda

ROMA, 05 LUG – La Uefa ha sospeso per due partite il calciatore della Turchia, Demiral, per il “saluto dei lupi grigi” fatto dopo il suo secondo goal contro l’Austria agli ottavi degli Europei 2024 in corso in Germania. La Uefa aveva aperto una inchiesta mercoledì. Il giocatore della Turchia, ex di Atalanta e Juventus ma ora all’Al-Ahli, aveva mimato con le mani due lupi per salutare i tifosi turchi: si tratta del tradizionale saluto dei “lupi grigi”, un movimento estremista e nazionalista di destra della Turchia che in passato divenne noto, tra l’altro, per il coinvolgimento nell’attentato a papa Giovanni Paolo II. Qualsiasi saluto “politico” è vietato dal regolamento della Uefa ma l’episodio è divenuto un vero e proprio caso diplomatico: il ministro degli Interni tedesco aveva auspicato un intervento della Uefa. Il governo tedesco, in risposta, aveva quindi convocato l’ambasciatore tedesco ad Ankara. Misura analoga il giorno successivo da parte dell’esecutivo tedesco che giovedì ha convocato l’ambasciatore turco a Berlino. A questo punto Demiral, autore della doppietta che ha regalato il passaggio del turno contro l’Austria per 2-1, salterà l’impegno di sabato contro l’Olanda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA