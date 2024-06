Euro 24:Spalletti a tifosi italiani a Iserlohn ‘voi nostro n.10’

agenzia

Post su Instagram all'arrivo in ritiro tra la folla

ISERLOHN, 11 GIU – “Siete anche voi un nostro numero 10!”. Cosi’ il ct della Nazionale Luciano Spalletti, in un post sul suo profilo Instagram, si rivolge ai tanti tifosi italiani che ieri hanno accolto la delegazione azzurra al suo arrivo nel ritiro di Iserlohn in vista di Euro 2024. Il ct ha postato anche un video con le immagini riprese direttamente dal suo telefonino dall’interno del pullman azzurro. Sempre a Iserlohn è in corso il primo allenamento dell’Italia davanti a oltre 5.000 tifosi festanti tra bandiere, musica e sprazzi di sole.

