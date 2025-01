Europa League: Lazio ospita Real Sociedad per blindare primato

agenzia

La Roma vola in Olanda, testa a testa con l'Az Alkmaar

ROMA, 22 GEN – Lazio e Roma riprendono domani il cammino in Europa League, nel penultimo turno della fase campionato. I biancocelesti ospitano la Real Sociedad per blindare il primato mentre gli spagnoli cercano il terzo successo di fila. Gli esperti Sisal vedono la Lazio favorita a 2,35 rispetto al 3,10 dei baschi con il pareggio offerto alla stessa quota. Se Zaccagni, in gol a 4,50, è sempre più leader, attenzione a Pedro: una rete o un assist si giocano a 3,00. Nel Real, Oyarzabal compare nel tabellino marcatori a 3,50. La Roma giocherà in Olanda contro l’AZ Alkmaar, con gli esperti Sisal che vedono i giallorossi pronti a prendersi i tre punti, a 2,20 contro il 2,90 dei padroni di casa mentre si sale fino a 3,60 per il pareggio. Capitolo marcatori: una rete o un assist di Dybala si giocano a 1,67. Dovbyk, a 2,25, punta il terzo gol nella competizione mentre l’AZ punta sull’irlandese Parrott, in gol a 2,50,

