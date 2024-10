Europa League: primo squillo della Roma, batte la Dinamo Kiev

agenzia

Per l'1-0 basta un rigore trasformato da Dovbyk

ROMA, 24 OTT – Ivan Juric non voleva il bel gioco, aveva chiesto risultati ed è stato accontentato. Perché la Roma vince con la Dinamo Kiev (primo successo della stagione in Europa), eppure non convince. Anzi, soffre e rischia in più occasioni il gol del pari, ma con il minimo sforzo ottiene il massimo risultato. Ai giallorossi basta infatti l’1-0 di Dovbyk su rigore nel primo tempo per portare a casa tre punti che lanciano la squadra a quota quattro e soprattutto la riavvicinano alle prime otto della classifica, ovvero le squadre che non hanno bisogno del playoff per accedere alla fase a eliminazione diretta.

